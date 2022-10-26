Çiftçiler hasadın ardından bir süre dinlendirdikleri tarlalar da buğday ekim mesaisine tekrar başladı ve kış mevsimi gelmeden buğdayları toprakla buluşturuyor. Çiftçiler tarlarında hummalı bir çalışma başlatarak ekim için kolları sıvadı. Traktörlerle hazırlanan tarlalar ekim için hazır hale getiriliyor ve daha sonra yine traktörle yada elle tohumlar toprağa atılıyor.

Ekimden sonra haşere ve yabancı otlara karşı ara ara tarla ilaçlanırken, başak veren buğdayın hasadı biçerdöverlerle yapılıyor. İlçe de bazı çiftçiler son teknolojiye sahip traktörlerle topraklarını sürerken, bazı çiftçiler de geleneksel yöntemlerle tarlalarında buğdayları ekmeye başladı.

Ekimi yapılan buğdaylar bundan sonra yağmurlarla ve kar yağınca sulanmaya başlayacak. Buğdaylar yeşerip olgunlaştıktan sonra Mayıs ve Haziran aylarında biçerdöverlerle biçimi yapılacak. Buğday ekimi yapan bir çiftçi, “Geçen yıl herk diye tabir edilen tarlalarımızın ekim hazırlığını bir ay öncesinden kazayağı işlemlerini tamamladık. Sungurlu’da buğday ve arpa ekimi, Kasım ayı sonuna kadar devam ediyor. Çiftçilerimizin yağmura yakalanmadan hububat ekimini yapmaları menfaatlerine olacaktır. Hasadın ardından dinlendirdiğimiz tarlalarda ekime başladık. Yağışlar başlamadan buğday ekimini bitirmek istiyoruz. Çalışmalarımıza günün erken saatlerinde başlıyoruz. Her yıl bu ayda buğdayı toprakla buluşturarak ekim işlemi tamamlanır. Bütün çiftçilerimize kazasız belasız bir ekim yılı diliyorum, bol yağışlı bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum. Allah utandırmasın.” dedi.

(Haber Merkezi)

