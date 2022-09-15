BAKAN ZİYARETİ VE HIZLI TREN

Ticaret Bakanı’nın Çorum ziyaretinin yansımalarını değerlendirerek ayçiçeği üreticisini alım fiyatı tepkisine atıfta bulunan Özsaçmacı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çoruma bakan geldi, elinde haraç mezat alınmış çekirdeği çitleye çitleye mavra yaptı.

‘ÇORUM ÇİFTÇİSİ CEZALANDIRILIYOR’

Aslında fiyat belirsiz değildir, bellidir. Çorum çiftçisi cezalandırılmaktadır. Çorum çiftçisinin sarı öküz hikâyesine döndürerek her geçen gün elinden kaynakları alınmıştır.

Devletimiz bu denli yönetilemez hale hiçbir dönem gelmemişti. Devlet milletini mağdur etmez, ettirmez. Devleti yöneten iktidar liyakatsiz ise bugün yaşadığımız çiftçilerimizin sıkıntısı bugün ki iktidarın beceriksizliği ve çiftçilere olan düşmanlığıdır.

Ak Parti iktidarı; uğruna her şeyi verecekleri o koltukları, kaybetmekten korkuyorlar. Kurdukları rant düzeninin dağılmasından korkuyorlar. Maskelerin düşmesinden, saraydaki sefanın bitmesinden korkuyorlar. Ne kadar beceriksiz olduklarının yazılmasından, ülkemize ne büyük kötülükler ettiklerinin çizilmesinden, kapı arkalarında döndürdükleri dümenlerin açığa çıkmasından korkuyorlar. Artık öyle bir panik halindeler ki; İstedikleri kadar uğraşsınlar.

‘YÖNETEMİYORSUNUZ’

Yönetemiyorsunuz çiftçiyi mağdur ettiniz. Yönetemiyorsunuz milleti mağdur ettiniz. Yönetemiyorsunuz yandaşınızı ihya ettiniz. Yönetemiyorsunuz rantiyeciye çiftçiyi ezdirdiniz. Kıymetli çiftçi kardeşlerim bu yağma iktidarından kurtulmamıza çok az kaldı. Güne bakan çiçeğiniz gibi güneşe bakacağınız İYİ Parti güneşine bakacağınız günlere az kaldı.”

