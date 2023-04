Toplam 264 saat sürecek kursa 100 kursiyer katıldı. Kursiyerlerin ilk dersine Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe ve AB Proje Ofis Müdürü Ömer Arslan da katıldı.

Kursiyerlere hitap eden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi olarak Halk Eğitim Merkezi ile sürekli birlikte çalıştıklarını ve bu birlikteliğin güzel sonuçlar doğurduğunu dile getirdi.

Üretimin günümüzde önemini daha da artırdığının altını çizen Yağbat, “Çorum Belediyesi olarak eğitimin her alanında şehrimizde yaşayan hemşehrilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde hizmetimizin en önemli paydaşlarından biri Çorum Halk Eğitim Müdürlüğü’dür. Dünya üzerinde yaşadığımız son gelişmeler, Ukrayna-Rusya savaşı, üretim ve tarımın ne kadar önemli olduğunu gösterdi bize. Birkaç ay tahıl koridorunun kapalı olmadı tüm dünyada neredeyse açlık krizine varacak şekilde fiyatların hem artmasına hem de insanların açlık yaşamasına neden olacak şekilde bir kriz yaşattı. Elhamdülillah biz üreten bir ülkeyiz, siz değerli çiftçilerimizin katkılarıyla hem tarımda hem de hayvancılıkta ciddi anlamda bir üretimimiz söz konusu. Elbette buradaki üretimi de bilimsel ve doğru yöntemlerle yapabilmek, hem siz değerli çiftçilerimizin kazanımlarını, katkılarını, karlılıklarını daha fazla artıracak hem de ülkemizin kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmanın önünü açacaktır. Yaptığınız iş, özellikle bu kursa katılmanız çok önemli ve takdire değer. Hayvancılığa son dönemde devletin çok ciddi katkısı var; hayvancılık üzerinde ve gerçekten de bilimsel olarak yapılan hayvancılığın ülkemizin ekonomisine ciddi anlamda katkı sağladığına da şahitlik ediyoruz. Her ne kadar işimiz belediyecilik olsa da biz sadece yol, su vs onlarla ilgili bir hizmet üretimi, hizmet takibi yapmıyoruz. Hayatın her noktasında, insanın olduğu her noktada bizim hayata dair ve insanın yaşantısına dair birtakım tespitlerimiz ve elimizden geldiğince desteklerimiz oluyor. İşte bu noktada hazırlanan bu program bize proje olarak geldiği zaman biz de elimizden gelen sosyal ve maddi destekleri hazırladık. Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın da bu projeyi gördüğünde çok heyecanlandı ve bu projeye destek olmak için her türlü imkânı sağlayacağını ifade etti. Tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum.” dedi.

Kurs Eğitmeni Ziraat Mühendisi Gürsel Şenol, Çorum bölgesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize yönelik eğitim çalışmaları yaptıklarını vurgulayarak, “Bölgemize uygun hayvan, yem bitkisi, mera ve kaba yem tedarikleri ile ilgili yetiştirme tekniklerini konu alan kapsamlı bir eğitim çalışması düzenledik. Amacımız, kırsaldaki üreticilerimizin daha çok kazanmasını, bilinçlenmesini ve yeniliklere açık sürdürülebilir üretim yapmalarını sağlamak; dijitalleşen dünyada sektörel olarak dijitalleşmeyi de üretim alanına kazandırmak ve uygulamaktır. Yem bitkileri yetiştiriciliği, tane yem yetiştiriciliği, bu yemlerin depolanması ve işlenmesi gibi konuların yanında hayvan besleme, buzağı yetiştiriciliği, düve yetiştiriciliği, besi sığırcılığı, süt hayvanı bakım ve beslemesi, koyun keçi yetiştiriciliği gibi birçok konuda eğitimler verilmeye başlanmıştır. Bu konular işlenirken yeni bilimsel çalışmaların yanında günümüze kadar gelmiş hayvan yetiştiriciliği konuları anlatılıp karşılaştırılarak çiftçilerimizin daha net öğrenmesini ve uygulama derslerimizle birlikte yeni teknikleri hayatlarında uygulamalarını amaç edindik. Bu kurs süresince 100 kursiyerimiz bu projeden yararlanacak. Bu kursiyerlerimiz hâlihazırda hayvancılıkla uğraşırken hayvancılık yapmak isteyen yeni üretici adaylarımız da kursa katılım sağladılar.” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)