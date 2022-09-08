Ceylan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’yı ziyaret etti. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve birlik yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Milletvekili Ceylan, hem birliğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı, hem de Çorum tarımı ile ilgili gelişmeler konusunda istişarede bulundu.

Çorum’da tarım STK’larındaki birlikteliğin ve istişare mekanizmasının çalışmasının Çorum adına sevindirici olduğunu anlatan Milletvekili Ceylan, Yılmaz Kaya önderliğinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin de görevde bulunduğu 5 yıllık sürede 20 yıllık iş yaptığını belirterek, Yılmaz Kaya ve yönetimini tebrik etti.

Amaçlarının Çorum’da çiftçilerin gelir seviyesini yükseltmek olduğuna vurgu yapan Milletvekili Ceylan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği gibi STK’larla gelir seviyelerini artırırken, Özel İdare gibi devletin kuruluşlarıyla da yaşam standartlarının iyileştirilmesinin sağlandığını ifade etti.

Çorum’un son 5 yılda tarım ve hayvancılıkta konuşulan ve örnek gösterilen bir il haline geldiğini dile getiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, çiftçinin her üründe bu sene verimli bir yıl geçirdiğini, bundan dolayı da memnun olduğunu anlatırken, alımlardan ufak-tefek sorunlar olduğunu hatırlattı.

Hububat alımlarında yaşanan sıkıntıların çözüldüğünü, son olarak da ayçiçeği alımında küçük çaplı bir problem yaşandığını dile getiren Ceylan, “Çiftçimiz rahat olsun kimse mağdur edilmez. Gerek Karadeniz Birlik, gerekse Tarım Kredi Kooperatifi sonuna kadar alımlarına devam edecektir. Hiçbir çiftçimizin ürününü biz tarlada bırakmayız. Devletin tüm imkanlarını seferber ederiz” dedi.

Ayçiçeği üretiminde patlama yaşandığını söyleyen Ceylan, geçen yıl 970 ton ayçiçeği alırken, bu yıl ise alımlar daha devam etmesine rağmen 9 bin tona dayanıldığını açıkladı.

Sulu tarıma verdikleri önemden de bahseden Milletvekili Ceylan, 2002 yılında Çorum’da sulanabilir arazinin yüzde 10’u sulanırken, bugün yüzde 50’leri geçtiğini, amaçlarının yüzde 100’ünü sulamak olduğunu vurguladı.