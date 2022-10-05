Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” etkinlikleri kapsamında İl Müftüsü Muharrem Biçer ve beraberindeki heyet, Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Vali Çiftçi, Müftü Biçer ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek din hizmetlerini ifa etmek için gayret gösteren tüm din görevlilerinin haftasını tebrik ettiğini söyledi.

İl Müftüsü Biçer de, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası”nın bu yıl ki temasının “Peygamberimiz, Cami ve İrşat” olarak belirlendiğini ifade ederek hafta vesilesiyle yapılacak programlar hakkında Vali Çiftçi’ye bilgi vererek davet etti.

Müftü Biçer ve beraberindeki heyet daha sonra sonra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Din görevlilerinin toplumda önemli bir görev üstlenmiş olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, din görevlilerinin haftasını kutlarken, görevlerinde de başarılar diledi.

Ziyaretlerde İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Çorum Şube Başkanı Tuygun Hoşnut da hazır bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

