Merkezi Ankara’da olan ve İzmir’in ardından Çorum’da da şubeleşme kararı alan Genç Girişim Yönetişim Derneği (GGYD) Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu ve beraberindeki heyet, Çorum’da bir dizi ziyarette bulundu. GGYD Çorum Şube Başkanı Özden Özkeser eşliğindeki heyet ilk ziyaretini Vali Mustafa Çiftçi’ye yaptı.

Derneğin çalışmalarının ele alındığı toplantıda konuşan M.Nezih Allıoğlu, GGYD’nin 19 Mayıs 2003’de kurulan girişimci ruha sahip, kamu ve özel sektörde faaliyetlerini sürdüren iş insanları ile bugüne kadar çok çeşitli alanlarda ticari, sosyal ve kültürel projeler üreterek etkinlikler gerçekleştirdiğini vurgulayarak; “Derneğimizin öncelikli hedefi ülke geneline yayılan, daha geniş bir çatı altında bütünleşen güç birliğini oluşturmak ve Türkiye adını isminin önüne koyarak gücü ve dinamizmi ile ülkenin önde gelen derneği olmaktır. Ayrıca Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu ile 100 öğrenciye burs veriyoruz. Sadece burs verip bırakmıyoruz. Stajlarında, sağlık problemlerinde ve okul sonrası iş bulmalarında yardımcı olarak mentörlük desteği veriyoruz” dedi.

Vali Mustafa Çiftçi, sivil toplum kuruluşlarının toplumda önemli bir yere sahip olduklarının altını çizerek her zaman STK’ları destekleyeceklerini belirtti. Vali Çiftçi, nazik ziyaretlerinden dolayı dernek üyelerine teşekkür etti. Vali Çiftçi’ye günün hatırası olarak GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu tarafından tablo hediye edildi.

Heyetin ikinci durağı ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın oldu. Allıoğlu, burada da derneğin çalışmalarından bahsederek dernek üyelerinin her anlarında yanında olduklarını ve destek verdiklerini söyledi. Burada şube açmanın mutluluğunu yaşadıklarını da söyleyen Allıoğlu, Çorum ile kurulan iş birlikleriyle daha da güçleneceklerini kaydetti.

Ziyaretten memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Aşgın Çorumlu kadın girişimcilerin başarı hikayelerini anlatarak Belediye’nin girişimci projelere önem verdiğinin altını çizdi. Başkan Aşgın ayrıca Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Et Projesi’nin ülkede markalaşma yolunda önemli bir aşama kaydettiğini dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)