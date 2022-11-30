fSosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Çorum Çiftçi Malları Koruma Birliği yöneticileri hakkında 1 milyon lirayı bulunan icra takibi başlatıldığı açıklandı.

Söz konusu durumla ilgili bir açıklama yapan Av. Ahmet Özdel, Çorum Çiftçi Malları Koruma Birliği yöneticilerine SGK tarafından haciz işlemi başlatıldığını belirterek, “Defalarca bu kurumun artık ömrünü tamamladığını, kurumun birilerine çıkar, rant sağlama yeri olduğunu açıkladık, bu açıklamalarımıza karşı kurumun yöneticileri bu işin şahsi bir iş olduğunu düşünerek, şahsıma yönelik, hakarette bulunduğu gibi farklı siyasi görüştekiler bir olup, beni haksızmışım gibi bir konuma sokmaya çalıştılar” dedi.

“HİÇBİR HİZMET ÜRETMEDEN AİDAT”

Daha önce Çorum Çiftçi Malları Koruma Birliği’ne ilişkin yaptığı açıklamaları da anımsatan Özdel, Çorum Çiftçi Malları Koruma Birliği’nin Türkiye’deki Çiftçi Malları Birlikleri gibi çiftçiler ve vatandaşlardan hiçbir hizmet üretmeden haksız ve hukuksuz bir şekilde aidat adı altında para aldığını söyledi.

İkinci Dünya savaşının zor koşullarında çıkarılan bir kanuna dayanan bürokrasinin yıllardan bu yana birilerine makam ve mevki sağladığını belirten Özdel, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Uzun zamandan bu yana bir avukat olarak, son bir yıldan bu yana da hem bu işin mağduru, hem Avukat, hem de Belediye Meclisi Üyesi olarak Çiftçi Malları Koruma Birliğinin hedefi haline gelmiş bulunmaktayım. Şahsımla ilgili açıklamaları ve konuşmalarına cevap verme gereği duymuyorum. Önemli olan binlerce Çorumlu yurttaşın hakkının ve hukukun korunmasıdır. Yoksa mesele benim ödeyeceğim 200-300 TL meselesi değildir.

Öncelikle bu birlikler, Belediye Yönetimi ile Valiliklerin birilerini yerleştirdikleri ve onlara çıkar sağladıkları bir alan haline gelmiştir. Son oluşturulan Çiftçi Malları Koruma Birliğinin oluşumu ise tamamen akıllara durgunluk vermektedir. Bu birliğe seçilenlerin çoğunluğunun Çorum Merkez İlçe’de bir tarımsal bir arazisi olmadığı gibi ikametgâhı bile yoktur. Başkan olarak belirlenen kişi ise Çorum Belediyesi’nde çalışan bir işçidir. Hem Belediye'de haftada 45 saat çalışmış gibi maaş almakta hem de bir kurumun yöneticiliğini yapmaktadır. Bu seçimin iptali için da dava açabilirdik, fakat olay kişisel bir sorun değildir.” “KURUM DENETLENİYOR MU?

İşin bir başka boyutunun ise Valilik makamı olduğunu kaydeden Özdel, “Bugüne kadar bu birliğin denetlendiği ve denetimin Çorum halkına açıklandığı görülmemiştir. Daha önce de çağrı yaparak atanmış olan bu birliğin Valilik tarafından denetlenmesini talep ettik. Bu birlik kaç bin çiftçiden kaç milyon TL toplamaktadır? Yöneticiler kaç TL almaktadır?

Bu yöneticilerin Çorum ilinde ikameti var mıdır? Bu birliğin kaç çalışanı vardır ve kaç lira SGK borcu vardır? Bu soruların tamamının cevaplanması gerekir” dedi.

“İCRA TAKİPLERİ”

Olayın bir başka boyutunun ise icra takipleri ve icra vekalet ücretleri olduğunu ifade eden Özdel, “Bilindiği gibi birlikler 683 sayılı Amme Alacakları Kanunu kapsamında icra takibi yapmaktadır. İcra takipleri birliğin memuru tarafından hazırlanmaktadır. Tüm çiftçilerin tapu kayıtlarına haciz işlemi yapılmakta ve resmi bir işlem anında bu paralar ödenmeden haciz kalkmamaktadır.

Bu yolla bugüne kadar kaç icra takip dosyası açılmış ve kaç TL avukatlık ücreti tahsil edilmiştir. Bunların açıklanması gerekir” şeklinde konuştu.

“ÇORUM İDARE MAHKEMESİ

İCRA TAKİPLERİNİ İPTAL ETTİ”

Çorum Çiftçi Malları Koruma Birliği’nin, şahsına yönelik olarak 10 yıllık aidat borcunun bulunduğu gerekçesiyle 1.882.20 TL icra takibi başlattığını anımsatan Özdel, “Bu icra takibi üzerine birliğe borcu ödedim. Ve ödediğim paranın geri iadesi için Çorum İdare Mahkemesi’ne dava açtım.

Çorum İdare Mahkemesi’nin 2019/669 esas 2020/146 karar sayılı kararı ilamı ile açtığımız dava sonuçlanmıştır. Sonuç olarak mahkeme, ödediğim 1.882.20 TL iadesine ayrıca 1.700.00 TL avukatlık ücretinin tarafıma ödenmesine karar vermiştir.

Mahkeme kararı yapılan takip işlemini iptal etmiş ve usulsüz olduğuna karar vermiştir. Bizim bu davadaki temel amacımız bu alacağı davalı birliğin tahsil edip etmeyeceği noktasında toplanmakta iken mahkeme bu davada bunu incelememiştir. Kurumun doğru bir tahakkuk işlemi yapar ve tarafımızda ona karşı dava açarsa o zaman inceleme yapılacağını belirtmiştir” dedi.

“ÇORUMLU YURTTAŞLARIMIZI

HUKUKİ MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Tüm Çorum halkını ve hukukçuları bu haksız duruma karşı adaletin yerine getirilmesi için mücadeleye çağırdığını kaydeden Özdel, “Olay kişisel bir sorun değildir. Halkın bir takım kurum ve kişilerce soyulması meselesidir. Bu nedenle özellikle bu birliğin oluşumu için seçim yapan Ziraat Odası’nın, Belediye Meclisi’nin, Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu haksızlıkta sorumluluklarını hatırlamasını bekliyoruz.

Bu konu Türkiye'nin sorunudur. Fakat öncelikle bu kentin yöneticileri bu kentte yaşayanların haklarını korumalıdır. Bu nedenle Milletvekillerinin, Belediye Başkanının, Valilik Makamının artık bu işlevsizleşmiş kuruma engel olması, haksız ve hukuksuzluğun son bulmasını sağlaması gerekir” ifadelerini kullandı.

SGK, BİRLİK YÖNETİCİLERİ

HAKKINDA HACİZ İŞLEMİ BAŞLATTI

Şimdi ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından kurum yöneticileri hakkında 1 milyon lirayı bulunan icra takibi başlatıldığını söyleyen Özdel, şunları dile getirdi:

“Birliğin Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin malvarlıklarına haciz işlemi yapılmıştır. Olay şahsi bir sorun olmadığından söz konusu icra takip işlemlerin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu düşünmekteyim.

Olayın bir başka tarafı ise genelde köylerde yaşayan bu yönetim kurulu üyelerine, siyasi yakınlık nedeni ile buralara önerenler, kurumu denetlemeyenler, gerekli kontrolleri yapmayanlar, yıllardan bu yana hukuki danışmanlık ve yönlendirme yapmayanların hiç mi sorumluluğu yok?

Yukarıdaki açıklamamda da belirttiği gibi Valiliğin hiç mi sorumluluğu yok? Ziraat Odası’nın hiç mi sorumluluğu yok? Belediye Meclisi’nin, Ticaret Odası Meclisi’nin hiç mi sorumluluğu yok?

Çorum halkını geçmişte yaptığımız basın açıklamalarına, bu kurum adına yapılan açıklamalara bir daha bakmasını istiyorum. Bu sorun artık kangren olmuştur, çözülmesi bir zorunluluktur. Acilen Çorum Valiliği’nin, Cumhuriyet Savcılığı’nın, Tarım İl Müdürlüğü’nün ve burada belirtemediğim kişi ve kurumların harekete geçmesini talep eder, kamuoyuna saygılar sunarım.” (Haber Merkezi)

