Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’ın evsahipliğini yaptığı toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Tarım Kredi Bölge Müdürü Veysel Tolga Atik, Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, Dodurga Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Göker, Ortaköy Ziraat Odası Başkanı Ramazan Topçu, Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse, Laçin Ziraat Odası Başkanı Duran Çardaklı, Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, Bayat Ziraat Odası Başkanı Murat Yıldırım, Uğurludağ Ziraat Odası Başkanı Davut Saygı ve Karadeniz Birliği Başkanı Ali Bardakçı katıldı.

Milletvekili Ceylan, toplantıda başta ayçiçeği alımları olmak üzere Çorum çiftçisinin talepleri ve sorunları hakkında oda başkanlarını dinledi.

70 DÖNÜME HİBE TOHUM DESTEĞİ SAĞLANDI

Özellikle de son günlerde hasadı yapılan ayçiçeği konusunun üzerinde duran Milletvekili Ceylan, ekim döneminde 70 bin dönüm araziye ekilmek üzere hibe tohum desteği sağlandığını hatırlattı. Yağışların da olmasıyla birlikte verimin geçtiğimiz yıllara göre 10 kat arttığına dikkat çeken Milletvekili Ceylan, Tarım Kredi Kooperatifi ve Karadeniz Birlik tarafından üreticilerin ürünlerinin alındığını, alımların da devam edeceğini vurguladı.

AYÇİÇEĞİNDE DE FİYAT TATMİN EDİCİ OLACAK

Hükümetin buğday, arpa ve nohutta çiftçileri memnun edici taban fiyatlar açıkladığını hatırlatan Milletvekili Ceylan, açıklanan fiyatlardan dolayı çiftçilerin hem enflasyon karşısında ezdirilmediğini hem de mutlu edici bir gelir sağladığını kaydetti. Ayçiçeği konusunda da tatmin edici bir fiyatın verileceğine inandığını dile getiren Ceylan, “Biz, toprağı alın teri ile sulayan, karış karış işleyen, koruyan, üreten tüm çiftçilerimizin yanındayız. Kazançlarının her zerresinde alın teri olan, emekleriyle toprağı yoğuran, mahsulleri ile ilgilenen, geçimlerini topraktan sağlayarak, ülke ekonomisine katkı sağlayan çiftçilerimizi destekliyoruz” diye konuştu.

AYÇİÇEĞİ ALIMLARI 10 KAT ARTTI

Geçtiğimiz yıl Birliğin 900 ton ayçiçeği alımı yaptığını, bu yıl ise daha şimdiden 7 bin top ayçiçeğinin alındığını ve bu rakamın 10 katına çıkmasının beklendiğine işaret eden Ceylan, birliğe alımlar konusunda Ziraat Bankası tarafından kredi desteği sağlanacağını da belirtti.

ÇİFTÇİ KAZANIRSA, ÜLKE KAZANIR

Çiftçinin kazanması, ülkenin kazanması anlamına geldiğine vurgu yapan Milletvekili Ceylan, “Toprağa gönül veren çiftçilerimiz, ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında, hayat standartlarımızın yükseltilmesinde, tarımsal üretimin her kademesinde alın teri dökerek yoğun emek sarf eden kesimlerin başında gelmektedir” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLERDEN CEYLAN’A TEŞEKKÜR!

Ceylan, tüm ziraat odası başkanlarından bölgelerinin genel durumu hakkında da bilgiler alarak, sorunlarını dinledi, taleplerini aldı.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a her zaman ve her konuda kendileri gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Sayan, “Her zaman ve her konuda, ne zaman ihtiyaç duysak, yanımızdasınız. İyi ki varsınız sayın milletvekilim. Tüm çiftçilerimiz adına size gösterdiğiniz yakınlıktan dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.