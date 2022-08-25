Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’un bal ve bal ürünlerinin toplam üretiminin 465 tonu bulduğunu belirterek, “Buna rağmen toplam üretim miktarına sahip değiliz” dedi. “Benim gönlümden geçen ilimiz bu noktada bal üretim merkezi olmalı” diyen Çiftçi, “Bal denildiği zaman akla Çorum gelmeli” ifadesini kullandı.

Boğacık Köyü’nde düzenlenen bal hasadında konuşan Vali Çiftçi, Çorum’da 40 bin civarında kovan bulunduğunu belirterek, birliğin yeni projeleriyle bu sayı daha da artıracağını, bu oranın da üretime yansıyacağını ifade etti.

Çorum’da 446 ton bal üretimi yapıldığını anlatan Vali Çiftçi, “Balın dışında arı sütü, propolis ürünlerimiz var. Bunları da düşündüğümüz zaman toplam üretim 465 tonu buluyor. Bunlarla beraber istediğimiz üretim miktarına sahip değil. Benim gönlümden geçen Çorum bal üretim merkezi olmalı. Çorum bu noktada bir numara olmalı. Bal denildiğinde Çorum denilmeli. Bunun için elimizden geldiği müddetçe birliğimizi destekliyoruz. Üretimlere rağmen istediğimiz noktada değiliz. Çorum bir sanayi ve turizm kenti olmasının yanı sıra aynı zamanda bir tarım kenti. Bu yıl 75 bin dekar daha ayçiçeği ekimi fazla oldu. Ancak bu bal üretimine yansımadı. Neden bunu değerlendiremiyoruz. Bal üretimi yapan vatandaşlarımız daha çok yayla balı ve çiçek balı üretiyor. Daha çok pazarlayacağı satabileceği ürünler üretiyor” ifadelerini kullandı. (Tugay GÖKTÜRK)

