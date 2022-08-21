Beraberinde, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak’la birlikte, Çorum Basketbol Akademi’nin Atatürk İlkokulu Şehit Mustafa Arslan Spor Salonu’ndaki antrenmanını ziyaret etti. Ziyaret sırasında, antrenör Ahmet Faruk Özen’den kulübün çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Vali Çiftçi, burada sporcularla tek tek sohbet edip, başarı dileklerinde bulundu.

Çiçekle karşılanan Vali Çiftçi, ziyaret kapmasında basketbolculara spor malzemesi ve çeşitli hediyeler verirken, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.



(Hüseyin AŞKIN)

