İskilip’te yaşanan sel felaketini Saadet Partisi İskilip İlçe Başkanı Yavuz Katırcı'dan öğrendiğini belirten Cıdık, “Yaşanan afet sebebiyle kıymetli ilçe halkına büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Elhamdülillah can kaybımız yok. Rabbim beterinden korusun.

Aslında geçtiğimiz yıl İskilip İlçe Başkanımız Yavuz Katırcı bu tür felaketlerin ilçemizde sık sık yaşanmakta olduğunu, dere ıslah çalışmalarının ivedilikle yapılması gerektiğini gerek sosyal medyada ve gerekse yerel basında gündeme taşımakta idi. Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması adına yetkililerin, siyasilerin, sivil toplum kuruluşların, muhtarların vs. tüm İskilip halkının can ve mal kayıpları olmadan çözümü üzerlerine vazifeleri elzemdir” dedi. (Haber Merkezi)