“Filistin halkının yanındayız” diyerek İsrail’in gerek bölgemiz gerekse tüm dünyanın huzur ve barışı için en büyük tehdit olduğunu vurgulayan SP İl Başkanı Faruk Cıdık, bugüne kadarki sözlü kınamaların hiçbirinin İsrail’in Filistin’deki işgali ve katliamlarını engellemediğini hatırlattı.

Her seferinde İsrail’in sadece ama sadece güçten anladığının ortaya çıktığını, bu hususlar dikkate alındığında Hamas’ın, terör devleti İsrail’in yıllardır sürdürdüğü işgal politikasına ve vahşi saldırılarına karşı başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonunun da Filistin halkının kendini savunma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan SP İl Başkanı Cıdık konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi. “

Bugün bir kez daha açık ve net olarak ilan ediyoruz ki; biz, dost ve kardeş Filistin halkının her daim yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz!” İslam ülkeleri başta olmak üzere Filistin halkının onurlu direnişine, şahsiyetli duruşuna destek veren tüm devlet yönetimleri ve insanlık ortada doğunun gayri meşru çocuğu İsrail'e kınayarak değil askeri gücünü gösterip derhal orta doğudan defetmelidir. Filistin meselesi sadece Arap halkının yada orta doğunun meselesi değildir. Müslümanım diyen her insan orada akan müslüman kanından mesuldür. Müslümanlar için Mekke ve Medine ne ise Kabei şerif ne ise Mescidi Aksa ve Küdüs aynı emsaldedir.

Merhum İstiklal Marşımızın şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu dizeleri de tüm müslümanlar olarak bugünü bizlere anlatıyor.

‘Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdâdıma saldırdı mı, hattâ boğarım!.. - Boğamazsın ki! - Hiç olmazsa yanımdan koğarım. Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam; Hele hak nâmına haksızlığa ölsem tapamam.’

Kardeşlerimiz şu an ağır şartlar altında ablukaya alınmış, elektrik yok gıda yok, ilaç yok. Yokluklar içinde bağımsızlık mücadelesi veriyor. Tüm İslam ülkeleri ayağa kalk, tüm insanlık ayağa kalk. Bu duygu ve düşünceler için Rabbim kardeşlerimize güç kuvvet ve İslam devletleri liderlerine de şuur versin”

Saadet Partisi İl Başkanı Cıdık, geçtiğimiz günlerde Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlere de Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerini tamamladı.