10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Cıdık, basının kamuoyu ile yöneticiler arasında bir köprü vazifesi gördüğüne vurgu yaptı.

Cıdık, “Siyasilerin denetlenebilir olması açısından basın çok mühim bir vazife üstlenmektedir. Bu minvalde tüm basın çalışanlarının bu değerli mesleğin icrasında; herhangi bir çıkar gözetmeksizin, temel hak ve hürriyetlerin korunmasına, ilkeli haberciliğe, özel yaşamın mahremiyetine ve hukukun evrensel ilkelerine hassasiyet ile yaklaşarak görevlerini en objektif biçimde yerine getirmeleri mesleklerine yakışır bir duruştur. Bu hassasiyetleri gözeterek çalışan tüm basın çalışanlarımız en büyük takdire layıktır” şeklinde konuştu.

“Bağımsız bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri özgür, bağımsız ve ilkeli bir basın anlayışıdır” diyen Faruk Cıdık, “Basın kuruluşlarının ve mensuplarının bazı durumlarda sansüre, baskıya, şiddete ve haksız muamelelere maruz kalması kabul edilemez. Basın sektörü bu tarz yıldırma politikalarına maruz bırakılmamalıdır. Aksi takdirde basın çalışanları düşüncelerini özgürce ifade etmekten sakınacak, halkın doğru ve ilkeli habere ulaşması mümkün olmayacaktır” diyerek, ambargolar, kısıtlamalar basın çalışanları üzerinden kaldırılmalı ve düşünmek, eleştirmek suç olmaktan çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Cıdık, “Ülkemizin sorunlarını ve bilgi akışını en doğru ve objektif bir şekilde yetkililere ve kamuoyuna yansıtmaya çalışan tüm gazetecilerimizin ‘10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, dürüstlüğün, ifade ve basın özgürlüğünün hâkim olduğu bir çalışma hayatı dileriz” temennisinde bulundu. (Haber Merkezi)

