SP İl Başkanı Faruk Cıdık ve partililerin katılımı eşliğinde parti binasında bir basın toplantısı düzenleyen Kurt, AKP iktidarının 21 yıldır hem Türkiye’yi hem de İslam dünyasını mahvettiğini belirterek, “Eli kanlı terör devleti İsrail’in Cumhurbaşkanı TBMM’de ayakta alkışlandı. Zina, eşcinsellik, ateistlik, domuz eti bunların döneminde yasalaştı. Saadet Partisi olarak halkımıza bu gerçekleri tek tek anlatacağız” dedi.

108 yıl önce Çanakkale’de yenilen düşmanların o gün amaçlarını gerçekleştiremediğini ancak bugün AKP iktidarı ile birlikte istedikleri tüm kanun maddelerinin Meclis’ten geçtiğini kaydeden Kurt, “Saadet Partisi Milli Görüş partisidir. Bütün ümmetin ümidi Saadet Partisi’ndedir” ifadelerini kullandı.

Çorum’da bir çivi çakılmış ise bunu milli görüş çizgisinin yaptığını belirten Kurt, “21 yılda 2 kişinin istihdam edildiği bir yer yaptınız da biz mi göremiyoruz? Hastane, postane, yol gibi kamu kurumları devletin zaten yapması gereken asli görevleridir. İnşallah tekraren milli görüş iktidara gelecek ve hiç kimse doğup büyüdüğü yerden göç etmek zorunda kalmayacak” dedi.



“CHP İLE 1974’TE HÜKÜMET KURAN ERBAKAN’IN KENDİSİDİR”

Konuşmasının devamında “Bir de kemik siyaseti yapanlar var” diyen Kurt, şunları söyledi:

“Yok Saadet Partililer Erbakan’ın kemiklerini şöyle sızlatıyormuş böyle sızlatıyormuş diyorlar. CHP ile 1974’te hükümet kuran Erbakan’ın kendisidir. ‘AKP’ye oy vermek İsrail’e oy vermektir, AKP’ye oy vermek cehenneme bilet almaktır’ diyen Erbakan’ın kendisidir. Bize kimse Erbakan konusunda akıl vermesin. Burası kurtuluş kapısıdır, burası ümmetin ümididir unutmayın. Erbakan hoca, Saadet Partisi’nin genel başkanı olarak vefat etmiştir.”



(Taner ŞİMŞEK)

