Çiçek soğanı satın alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi.

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye iki firma katıldı. İlk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi.

Buna göre ilimizdeki park ve yeşil alanlara Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından dikilecek olan ve yaklaşık maliyeti 560 bin TL olan ihalede Balabanlar Süs Bitkileri 299 bin 160 TL teklif verirken, Latif Ateş Tarım Gıda firması ise 414 bin TL’lik teklif sundu.

(Volkan SINAYUÇ)

