Ankara’da düzenlenen üye katılım töreninde ülke genelinde temsilen 270 üyenin katılımları gerçekleştirilirken (her ilden sembolik 2 üye), Çorum’dan da 2 kişi CHP’ye katıldı.

Çorum’u temsilen törene katılan Sevgi Dal ve Şehriban Cenan’ın rozetleri takılıp partiye kayıtları yapıldı. Sevgi Dal ve Şehriban Cenan'ın rozetlerini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu taktı.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın da katıldığı törende bir konuşma yapan Sevgi Dal, partiye katılışının sebeplerini anlattı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da katılımcılara seslenerek, “Bize katılın. Hakkınızı teslim alın. Beraber olalım, birlik olalım. CHP eski CHP değildir. CHP özgürlükçüdür. Artık aynı özgürlüklere inanıyoruz. Beraberiz, birlikteyiz” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız, üye katılım töreninde Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları ve parti üst düzey yetkilileri ile de görüşme imkanı buldu.

Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ve çok sayıda üst düzey parti yöneticisi ile sohbet eden Tahtasız, Çorum’daki parti çalışmaları hakkında bilgi verdi. (Haber Merkezi)

