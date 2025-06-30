Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava ertelendi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava 8 Eylül tarihine ertelendi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava, “oylamaya hile karıştırma” iddiaları ve mutlak butlan tartışmalarıyla gündemdeydi. Karar duruşmasının CHP’nin kuruluş yılı olan 9 Eylül’den bir gün önce yapılması planlanıyor.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’na yönelik iptal talepli davalar, eski bazı delegeler ve Lütfü Savaş tarafından açılmıştı.

Dava gerekçesinde, kurultay divan başkanı Ekrem İmamoğlu ve 12 sanığın “oylamaya hile karıştırma” suçlaması bulunuyordu. Dava süreci, mutlak butlan ve kayyum tartışmalarının da merkezinde yer aldı. Mahkeme, dava kapsamında “menfaat temini nedeniyle irade fesadı” olup olmadığını inceleyecek ve ceza davasındaki görevsizlik itirazının sonucunu bekleyecek. Bu nedenle, üçüncü duruşma 8 Eylül saat 10.00’a ertelendi. Bu duruşmada kararın açıklanması bekleniyor.

Erteleme kararının ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, davanın lehlerine sonuçlanacağını vurguladı. Hukukçu kimliğiyle davanın hemen reddedilmesi gerektiğini söyleyen Başarır, “Biz buradayız, partimiz emin ellerde. Genel başkanımız ve yöneticilerimizle partimizi hiçbir şekilde teslim etmeyiz” dedi.

Ayrıca, “2+2=4” ifadesiyle davanın net bir şekilde çözüleceğine inandığını dile getirdi.

Sonuç olarak, CHP içindeki bu kritik yasal sürecin 8 Eylül’deki duruşmayla tamamlanması ve partinin siyasi geleceğine yön verecek kararın açıklanması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi