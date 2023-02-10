CHP İl Başkanı Ümit Er, yardım kampanyasının devam ettiğini, önümüzdeki günlerde ikinci bir tırla deprem bölgesine malzeme göndereceklerini bildirdi.

CHP, birçok ilde büyük yıkıma neden olan, binlerce insanımızın hayatını kaybettiği, binlerce insanımızın yaralandığı deprem felaketinin ardından İl Başkanlıkları bünyesinde yardım kampanyası başlattı.

İl Başkanı Er’in koordinasyonunda parti binasında toplanan yardımlar, partililer tarafından tasnif edildi. Yardım malzemeleri partililer tarafından TIR’a yüklenerek bölgeye uğurlandı. Yardım malzemelerinin tasnif edilmesi, kolilere doldurulması, TIR’a yüklenmesi noktasında parti yöneticileri, gençlik ve kadın kolları ile partililer ve vatandaşlar adeta seferber oldu.

AŞGIN’DAN TEŞEKKÜR

Malzemelerin TIR’a yüklendiği sırada CHP’lileri parti binası önünde ziyaret eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, duyarlılıklarından dolayı partililere ve Çorum halkına teşekkür etti.

Malzemelerin taşınması ve yüklenmesine yardımcı olan Başkan Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Ümit Er ve beraberindekilerle bir süre sohbet ederek kampanya hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Aşgın, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ile birlikte CHP’li yöneticilere teşekkür ederek “emeğinizden, yardımlarınızdan Allah razı olsun” dedi.

SEFERBER OLDULAR

Malzemeler tasnif edilip kolilendikten sonra İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, parti yöneticileri, gençlik kolları temsilcileri tarafından TIR’a yüklendi. Çeşitli kıyafetler, gıda malzemesi, su, küçük ev aletleri ve çeşitli malzemelerden oluşan yardımlar, deprem bölgesine (Adıyaman – Besni) uğurlandı.

“KAMPANYA SÜRÜYOR”

CHP İl Başkanı Ümit Er, yardım kampanyasının devam ettiğini, önümüzdeki günlerde ikinci TIR’ı da bölgeye göndereceklerini bildirerek, tüm partilileri, hayırsever vatandaşları deprem bölgesine yardımcı olmaya davet etti. Ümit Er, “Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün dayanışma günüdür. Hep birlikte deprem bölgesinin yaralarını saracağız” dedi.

Gıda ve giysi yardımlarını parti binasında beklediklerinin altını çizen Ümit Er, ikinci el malzeme kabul etmediklerini açıkladı.

İhtiyaç duyulan malzemeler ise şu şekilde sıralandı: “Çadır içi soba, Uyku tulumu (yetişkin / çocuk), Uzay battaniye, Cep ısıtıcı, Sentetik içlik (bebek / çocuk), Eldiven, atkı, bere, çorap (bebek / çocuk / yetişkin), Polar battaniye, polar ara katman, Kışlık bot, kışlık mont (yetişkin / çocuk), Bebek bezi, mama, biberon, Hijyenik ped, Islak mendil, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, havlu kağıt, havlu, El feneri, Kalem pil, kibrit ve Kullanılmamış kıyafetler (yetişkin / çocuk)”



(Volkan SINAYUÇ)

