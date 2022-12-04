Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, iktidara geldiklerinde kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan kotaları dolduracaklarını, engellilerin emeklilikteki sorunlarını çözeceklerini söyledi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için gereken düzenlemelerin yapılmasını isteyerek, engelli sorunlarının karşılıklı anlayış ve toplumsal farkındalık ile çözülebileceğini söyledi.

Tahtasız, Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, CHP iktidarında engelliler için yapacakları proje ve düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Mehmet Tahtasız, “Herhangi bir ölçüye bakmaksızın tüm engelli vatandaşlarımızı sosyal güvenlik kapsamına alacağız. Tüm engellilere koşullarına uygun çok yönlü eğitimi, nitelikli ve ücretsiz sağlayacağız. Tüm eğitim kurumlarının fiziksel koşullarını engellilere uygun hale getireceğiz” dedi.

Aylık ve yardımlarda engellilerin kendi gelirlerini esas alacaklarını, engelli bakımını üstlenen kadın sigortalıların emeklilik hakkının güvencede olacağını, adil ve etkin bir Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliğini hayata geçireceklerini, engellilerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını, otomobil, telefon, bilgisayarda ÖTV’yi kaldıracaklarını, engellilerin eğitimdeki sorunlarını çözeceklerini kaydeden ve CHP iktidarında engellilere yönelik uygulanacak projeler hakkında da özet bilgiler veren Mehmet Tahtasız, şunları söyledi: “Bakıma muhtaç tüm engellilere bakım hizmeti vereceğiz. Aile sigortası kapsamındaki engellilere % 40 engelli,% 60 engelli olanlar için günün ekonomik şartlarına uygun yaşam aylığı bağlayacağız. Kısa ve uzun süreli kurumsal bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız. Özel beslenme ihtiyacı olan engellilerin beslenme ihtiyaçların ücretsiz karşılayacağız. Engellilerin tıbbi malzeme ve ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacağız.

Engellilerin kamu kurumlarına yapacakları her başvuru için ayrı rapor alma çilesini bitireceğiz. Herhangi bir ölçüye bakmaksızın tüm engelli vatandaşlarımızı sosyal güvenlik kapsamına alacağız. Tüm engellilere koşullarına uygun çok yönlü eğitimi, nitelikli ve ücretsiz sağlayacağız. Tüm eğitim kurumlarının fiziksel koşullarını engellilere uygun hale getireceğiz. Çalışmak isteyen engelli vatandaşlarımız için engelli kadrolarını ve kotalarını arttıracağız. Engellilere yönelik meslek edindirme programlarını geliştirecek ve çalışma yaşamına uyum için rehberlik hizmeti verilecek. Tüm iş yerlerinin fiziksel koşullarının engellilere uyumlu hale getirilmesi için destek sağlayacağız.

İşverenlerin engelli istihdam etmeyi tercih etmesi için özel teşvikler geliştireceğiz. Engellilerin eşit işe eşit ücret almasını güvence altına alacağız. Tüm altyapı hizmetlerini engellilere uygun şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Engellilere uygun yolcu taşıma hizmetlerinin çoğalması için teşviklerle destekleyeceğiz. Engelli spor kulüplerini malzeme ve tesisler açısından destekleyeceğiz. Engelli rehberlik merkezleri ile engellilerin kültürel ve sosyal olanaklarını arttıracağız”

(Haber Merkezi)

