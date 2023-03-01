CHP Grup Başkan Vekili Yıldız Bek ve üyeler İlhami Türksal, Suat Atalay, Saadettin Akgül, Özcan Çetin, Engin Demir imzasıyla verilen soru önergesinde Çorum’un Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde olması sebebiyle 2. sınıf deprem bölgesinde yer aldığı ve ilin deprem tarihçesine bakıldığında yıkıcı depremler olduğunun görüldüğü belirtildi.

Soru önergesinde, Çorum’da yakında zamanda yaşanan 3.8 büyüklüğündeki depremde yaşanan kaos ortamı anımsatılarak, “İlimizde olası bir depreme ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının eylem planı nedir? Deprem riski yüksek binalar tespit edilmiş midir? Vatandaşlarımızın depremde ne yapacaklarıyla ilgili bilgilendirme, eğitim ve tatbikat yapılmış mıdır, yapıldıysa hangi tarihte ve neler yapılmıştır? Mahallere göre toplanma alanları nerelerdir? Stokta yeterli sayıda çadır ve konteyner var mıdır? Gıda ve barınma için yeterli sayıda mobil araç var mıdır? Bunlara ek olarak yeterli sayıda vinç, kamyon, kazı çalışmaları için ekipman, termal kamera ve eğitimli personel mevcut mudur?” gibi sorulara yer verildi.

Söz konusu araştırma önergesini oylamaya sunmayan Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ise AFAD Müdürü’nün meclis toplantısında bu sorulara yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Verdikleri önergenin bu şekilde değerlendirilmesini üzüntüyle karşıladıklarını belirten CHP’li Yıldız Bek ise, “Önergemizin meclise sunulmaması üzüntü verici” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

