CHP İl Başkanı Ümit Er, yardım TIR’larının CHP Genel Merkezi’nin koordinasyonunda, içerisindeki malzemelere göre bölgeye gönderildiğini bildirerek, yardım kampanyasının devam ettiğini, deprem bölgesi için ihtiyaç duyulan malzemeleri göndermeye devam edeceklerini açıkladı.

Yardım malzemeleri partililer tarafından TIR’a yüklenerek bölgeye uğurlandı.

Yardım malzemelerinin tasnif edilmesi, kolilere doldurulması, TIR’a yüklenmesi noktasında parti yöneticileri, gençlik ve kadın kolları ile partililer ve vatandaşlar adeta seferber oldu.

Malzemeler tasnif edilip kolilendikten sonra İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Belediye Meclis Üyeleri, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, parti yöneticileri, gençlik kolları temsilcileri tarafından TIR’a yüklendi. Çeşitli kıyafetler, gıda malzemesi, su, küçük ev aletleri ve çeşitli malzemelerden oluşan yardımlar, deprem bölgesine uğurlandı.

İl Başkanı Ümit Er, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

