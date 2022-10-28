CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Valiliğin düzenlediği çelenk sunma törenine katıldı.

Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen törenin ardından CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve partililer Atatürk Anıtı’nda kalarak partileri adına çelenk sundular. ADD Çorum Şube Başkanlığı ve Vatan Partisi üyeleri de Anıt’a çelenk sundu.

Tören sonunda CHP İl Başkanlığı adına hazırlanan çelengi sunan İl Başkanı Tahtasız bir de açıklama yaptı. Mehmet Tahtasız, “Cumhuriyetimizin ilanının 99. yılında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

“Cumhuriyet sevdalısı yol arkadaşlarım” diyerek sözlerini sürdüren İl Başkanı Tahtasız, Cumhuriyetin kuruluşunun 99,’ncu yılını kutladığımız şu günlerde maalesef bazı kişilerin Cumhuriyete sözlü saldırılar yaptığını kaydetti. Tahtasız; “Bizler gelecek nesillere daha çağdaş ve demokratik bir Cumhuriyet bırakmak için hep beraber olacağız. Kol kola olacağız. Birlikte mücadele edeceğiz” diyerek akşam düzenledikleri Cumhuriyet Balosu ve bugün yapılacak olan meşaleli yürüyüşe Çorumluları davet etti.



(Volkan SINAYUÇ)

