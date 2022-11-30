CHP’li yöneticilerin yargılandıkları mahkemenin 2. duruşması önceki gün Adliye Sarayı’nda gerçekleştirildi. Duruşma ise 9 Mayıs 2023 tarihine ertelendi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, Tokgöz ve Anar’ı duruşma sırasında partililer de yalnız bırakmadı. CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, kadın kolları yöneticileri, gençlik kolları yöneticileri, il genel ve belediye meclis üyeleri ile partililer duruşmaya katılarak destek verdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, duruşmanın ileri bir tarihe ertelendiğini bildirerek, Av. Utku Ulaş Taşer, Av. Altan Akpınar, Av. Hüseyin Erdost, Av. Burçin Solmaz Polat, Av. Mahmut Bayatlı, Av. Sadık Eral, il - ilçe kadın kolları, gençlik kolları başkan ve yöneticilerine, Belediye Meclis Üyeleri Erkan Özbal, Didem Tokgöz ve İl Genel Meclisi Üyesi Sadettin Akgül’e teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

