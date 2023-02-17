Her yıl Abbas Külahi’nin kabri başında dua ederek, kendisine olan minnettarlığını sunan Tuncay Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bugün 15 Şubat 1963’de vefat eden Abbas Külahi’nin 60. ölüm yıl dönümü… Ölene kadar sarık cübbesini hiç çıkarmamış. Bu din adamı Abbas Külahi. Kabri Hıdırlık’ta. 1873 yılında doğuyor 15 Şubat 1963 yılında vefat ediyor. Ama hainler cumhuriyete karşı çıkarken bu mübarek şahıs tüm Çorum’u organize edip Kuvayi Milliye ve milli mücadeleye destek veriyor.

CHP olarak bizim mücadelemiz dinle, sarıkla, cübbe ile başörtüsü ile değil. Bizim mücadelemiz hainlerle, sarıklı cübbeli din istismarcılarıyla, din tacirliği yapan, arka planda her türlü ahlaksızlığı yapıp milletin karşısında din üzerinden makam devşirene, din üzerinden kendisine rant sağlayanlarla.

Cumhuriyet hocalarının ellerinden öpüyoruz. Abbas Külahi’ye ve O’nun devamındaki cumhuriyet geleneğini baş tacı yapıp taşıyan tüm hocalarımızı ve depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz”

(Ömür SOYTEMİZ)

