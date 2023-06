Katılımın yoğun olduğu söyleşiye CHP’li yöneticiler, Millet İttifakı temsilcileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program konuşmalarla devam etti.

KÖSE, “ALEVİLERİN KİMSENİN İNAYETİNE İHTİYACI YOK”

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Alevilerin eşit yurttaşlık ve inançlarına saygıdan başka bir şey istemediklerini belirterek, “ Geçtiğimiz Çarşamba günü bir kanun kabul edildi, mantıkları hep aynı Cumhurbaşkanı ‘Cümbüş evi’ falan diyordu Kültür Bakanlığı’na Alevileri bağlayan bir yasa kabul ettiler. Ne yapacaklarmış Alevilere işte cem evlerinin elektriklerini, sularını ödeyeceklermiş. Belediyelere bu konuda yetki vereceklermiş gerekeni yapsın diye.

Buradan sesleniyorum, Alevilerin hiç kimsenin inayetine ihtiyacı yok. Eğer Alevilerin sorunlarını samimiyetle çözmek istiyorsanız, Alevileri kendinize benzetmeye çalışmayın. Eğer birileri birilerine benzeyecekse siz bu memleketin binlerce yıllık adaletsiz zalim düzenine karşı mücadele eden aydınlık yüzlü Alevilere sizler benzeyin.

Alevilerin kimsenin inayetine ihtiyacı yoktur dedik. Peki Aleviler ne istiyor. Eşit yurttaşlık talebi ve inançlarına saygıdan başka hiçbir şey istemiyor. İbadethanelerinin de tüm ibadethanelerle aynı saygıyı görmesini istiyor.

Zaman zaman Cumhurbaşkanı çıkıyor Horasan Erenleri diyor, Hacı Bektaş diyor, Baba Mansur diyor sonra gidiyor 3. Köprüye Yavuz Sultan Selim diyor.

Sonra gidiyor Madımak Oteli’ni yakanların avukatlarının tamamını kimini milletvekili, kimini bakan yapıyor. Ödüllendiriyor onları. Demem o ki, samimiyetle yaklaşın Alevilerin sorunlarını çözecekseniz, onların yol önderlerine göre bir yol izleyin.

“ANADOLU MUTSUZ İNSANLARIN YAŞADIĞI BİR CĞRAFYA OLDU”

Köse, “20 yıla yaklaşan bir AKP iktidarı içerisindeyiz. Genel başkanımız o yaşında 450 kilometrelik adalet yürüyüşü yaptı. Toplumda adalet yok diyoruz, hiçbir yerde yok adalet.

Bunlar ‘3Y’ ile geldiler iktidara. Bunlardan birisi yoksulluktu. Yoksulluk azaldı mı memlekette. Maalesef Anadolu coğrafyası geleceğinden kaygılı mutsuz insanların yaşadığı bir coğrafya haline geldi.

20 yıldır muhafazakar bir iktidar yönetiyor bizi boşanmalar çok artmış. Mutlu bir toplum olsa insanlar neden boşansın. Aileler neden dağılsın. Ahlaki çöküntü çok artmış, anti depresan kullanımı çok artmış. 10 milyona yakın uyuşturucu kullanan olduğu söyleniyor Türkiye’de. Uyuşturucu kullanımı 10’lu yaşlara kadar inmiş. AKP’nin 2022 yılında ülkeyi getirdiği nokta. Cezaevlerindeki nüfus alabildiğince artmış. Geleceğinden kaygılı mutsuz bir toplum yaratmış. Bize düşen ne, geliyor gelmekte olan. Birliğimizi bozmayacağız. Erken seçim olmazsa 6 ay kaldı. 6’lı masa bu ülkenin hem vicdanıdır, hem geleceğidir, onurudur, namusudur. Hem Kılıçdaroğlu, hem Akşener, kendilerine kurulan tuzaklara çok hazırlıklılar. 85 milyon insanın geleceğinden kaygı duymaktan başka hiçbir şeyin kaygısını duymuyorlar”dedi.

BULUT, “KENDİLERİNDEN OLMAYANLARI DÜŞMAN GÖRÜYORLAR”

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye’nin dört bir yanını dolaştıklarını ve her yerde bu salondaki kalabalığı gördüklerini belirterek “ Bu bize umut veriyor. Biz milletvekilleri olarak kendimizi iktidara hazırlıyoruz.

Milet ittifakının iktidar olmaya mecburiyeti var. Çünkü bu halkın, bu ülkenin bize ihtiyacı var. Çünkü kurucu değerlerle hesaplaşan, 20 yıldır hesaplaşan, bu hesaplaşmayı bitirmeyen, ülkede karanlıklar dolaştıran, kendisinden olmayan herkese düşman, okumuş insana, Alevi’ye düşman, tekçilik yanlısı, tek renk seven, renklere düşman bir iktidar var. En çokta bizim ‘ok’larımıza düşman. Cumhuriyet’e düşman, demokratik bir cumhuriyet istemiyor. Sarayda kurulu, saray müştemilatı içerisinde bir cumhuriyet istiyor. Ben karar vereyim, vatandaşa sormam.

ÖZEL, “BİREY DEVLETİN DEĞİL, DEVLET MİLLETİN HİZMETİNDE OLACAK”

CHP Gurup Başkan Vekili Özgür Özel, iktidara seslenerek, “Niyetiniz keyfi bir yönetim değilse, niyetiniz başına buyrukluk, niyetiniz aileyi bir yerlere getirmek, yakınları bir yerlere getirmek, yandaşları zengin etmek, ülkenin memleketin imkanlarını bir zümrenin hizmetine sunmak değil de, niyetiniz bir demokrasi kurmak, bütün varlıkları hakça adaletle bölüştürmek, yoksulluğu yönetmek değil yok etmek ve niyetiniz herkes için eşit, ayrımsız, güzel bir gelecekse o zaman işte hem yazılı belgeleri, hem de samimi düşüncelerin bir kayda dökülmesine ihtiyaç vardır.

Bireyi devletin değil, devleti toplumun ve bireyin emrine sunan bir anayasa için çalışıyoruz. Belli maddeler için bir yere geldik, belli maddeler içinse toplumsal mutabakat lazım. O maddeler içinde seçimden sonra birlikte çalışacağız. Bu anayasanın en önemli üretimlerinden bir tanesi, hiç şüphe yok ki bağımsız yargı olacak, bağımsız güçlü bir meclis olacak, güçlendirilmiş bir parlamento olacak, denetlenebilir, şeffaf, iyi yönetilebilen bir yürütme, bir hükümet olacak. Ve bunların bir biri ile dengesi hiç şüphesiz kuvvetler ayrılığı olacak” ifadelerini kullandı.

ÖZEL, “ERDOĞAN DİYENNİ ALIP TEMEL REİS DİYENİ ALMIYORLAR”

2. Yüzyıl’a Çağrı Beyannamesi’nde en önemli başlıklardan birisi liyakat. Her alanda ve her anlamda liyakat.

Bu gün Türkiye’de her yerde üniversiteler var, dünya kadar mezun var ama üniversiteyi bitirmek hemen işe girmek değil mülakat var. O mülakatta kişiye göre sorular var. ‘Ispanak deyince aklınıza ne geliyor?’, çocuk diyor ki Temel Reis. Peki reis deyince aklına ne geliyor diyor. Tayyip Erdoğan diyenleri alıp, Temel Reis diyenleri eleyen partizan bir sistem var. Akıl almayacak şekilde Rabia’yı saydırıyorlar. Ve eliyorlar, elendikten sonrada hakkını araman mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi2nin Millet İttifakı’nın iktidarında sınav olacak, o sınavı geçen görevine atanacak.

KOMİSYON BAŞKANI ANA MUHALEFET OLACAK,

DEVLETİ KENDİNE GÜVENEN YÖNETECEK”

Ulusal vergi konseyinin çok önemli olduğunun altını çizen Özel, “Zenginlerden isteyenin vergi verdiği, istemeyenin vermediği, isteyenin canı çektiği kadar vergi verdiği ama garibanın vergilerden kaçamadığı vergilerle, dolaylı vergilerin %65’lere dayandığı, en yaşamsal harcamalarda en yüksek vergilerin, vermesi gerekenlerden değil, vermemesi gerekenlerden toplandığı bir düzenle karşı karşıyayız. Dolaylı vergileri kaldırıp, doğrudan kazanandan vergi alınacak, bir vergi reformu çalışıyoruz.

Özel, iktidara geldiklerinde kesin hesap komisyonunun başına ana muhalefetten birinin olacağını belirterek, “Yani hükümetin vergilerimizi nasıl harcadığını , ana muhalefet partisinin başkanlığında, çoğunluğun muhalefet olduğu bir kesin hesap komisyonu inceleyecek. Kendisine böyle güvenen gelecek devleti yönetecek” dedi.