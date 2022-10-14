Kadeş Barış Meydanı’nda stant açan CHP’li gençler, dağıttıkları bildirilerle vatandaşlara ‘bize katılın’ çağrısında bulundu. CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile bazı parti yöneticileri de kampanyaya destek verdi.

Çok sayıda vatandaşın standı ziyaret ederek, üyelik başvurusunda bulunduğunu belirten CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken, Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara Cumhuriyetin çocuklarının taşıyacağını dile getirdi. Topkül, “Halkımızdan yükselen değişim sesinin farkındayız, bu sesi daha gürleştirmek için ne gerekiyorsa yapıyor, partimize yeni üyeler kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Halkımızın, gençlerin göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Partiye üye olan bazı vatandaşların rozetini ise İl Başkanı Mehmet Tahtasız taktı.



(Volkan SINAYUÇ)

