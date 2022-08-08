Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Dodurga’ya bağlı Mehmet Dede Tekke Köyü’nde çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı yangın olayının ardından köy halkına başsağlığı ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

2 evin tamamen yanarak kül olduğu yangın, köyde büyük bir acı ve üzüntüye neden oldu. Beraberinde CHP Dodurga İlçe Başkanı Mustafa Biçer, İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül ve bazı parti yöneticileriyle birlikte Mehmet Dede Tekke Köyü’nü ziyaret eden Tahtasız, olayda hayatını kaybeden yaşlı kadının yakınlarının acısını paylaşarak başsağlığı diledi. Yaralı kadına da geçmiş olsun dileklerini ileten Tahtasız, olay hakkında bilgi alarak inceleme yaptı.

Dodurga ilçesine bağlı Mehmet Dede Tekke Köyü’nde gece saatlerinde çıkan yangın sonucu 91 yaşındaki Ayşe Ünal isimli kadın hayatını kaybetmiş, dumandan etkilenen kızı Sultan Kunduz ise yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Yangın kısa sürede büyüyerek Hüseyin ve Fatma Gökdemir çiftinin yaşadığı eve de sıçramıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında bazı vatandaşlar ise alevlerin arasından kurtarılmıştı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Olaydan dolayı büyük üzüntü duyduk. Allah daha büyük felaketlerden korusun. Yapabileceğimiz, yardımcı olabileceğimiz herhangi bir durum olursa gönül kapımız, hizmet kapımız sizlere sonuna kadar açık” dedi. (Haber Merkezi)