İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, önceki dönem İl Başkanı ve Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız, İl Başkan Yardımcıları Duran Arslan, Celal Uysal ve Merkez İlçe yöneticisi Tuncay Polat, yangın sonucu evi ve tüm eşyaları yanan Dursun Yılmaz ve eşini ziyaret etti.

CHP’li yöneticiler, aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangın yerinde incelemede bulundu.

Yaraların sarılması ve mağduriyetin giderilmesi noktasında ellerinden gelen çabayı göstereceklerini dile getiren CHP İl Başkanı Ümit Er ve beraberindekiler, “Allah beterinden esirgesin. Bir ihtiyacınız, sorununuz olursa her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

