CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayrıca 14 Ocak 2024 Pazar günü de Ankara'da “Geleceğimize sahip çıkıyoruz” mitingi düzenleyeceklerini açıkladı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, TİP milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez verdiği "hak ihlali" kararına "hukuki değeri yok" diyerek yine uymadı.

Yargıtay'ın kararı sonrası ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti meclisini topladı. CHP PM, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 9 Ocak günü olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.

CHP PM Toplantısı sonrasında açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özel, “14 Ocak Pazar günü 'Geleceğimize sahip çıkıyoruz' dediğimiz büyük miting için saat 13.00'te tüm vatandaşlarımızı, siyasi partileri, STK'ları, geleceğe sahip çıkmak isteyen herkesi Tandoğan’a davet ediyorum” dedi.