SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran ve oda yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden CHP İl Başkanı Tahtasız, hem meslek mensuplarının sorun ve taleplerini dinledi, hem de hayırlı olsun dileklerini paylaştı.

Ziyarete; İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile birlikte CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Muhasibi Necdet Biçer, parti yöneticileri Kemal Kılıç, Yurdal Topakkaya ve Murat Onur Uçar hazır bulundu.

SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

