CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Mehmet Tahtasız, Tıp Fakültesi, kampüs çalışmaları, devam eden veya yapılması planlanan yatırımlar başta olmak üzere üniversitenin mevcut durumu hakkında Rektör Prof. Dr. Öztürk’ten bilgi aldı. Öztürk ile bir süre sohbet eden Tahtasız, akademik faaliyetlerde başarılar diledi.

Öztürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP İl Başkanı Tahtasız’a teşekkür etti.

(Uğur GÖRKEM)