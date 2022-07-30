Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile beraberindeki heyet İzmir’de bir dizi ziyarette bulundu.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilimiz Mecitözü İlçesi’ne otobüs hibe edilmesinin ardından teşekkür ziyareti için bu kente giden Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’a, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Çorum Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal da eşlik etmişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret ederek teşekkür eden heyet İzmir’de bir dizi ziyarette de bulundu.

Tahtasız, Aylar ve Özbal ilk olarak İzmir Buca Belediyesi’ni ziyaret etti. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ı ziyaret ederek, bir süre sohbet eden Çorum heyeti ziyarette Mecitözü ilçesinin temel sorunları ve taleplerini anlattı. Başkan Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız, Aylar ve Özbal’a teşekkür etti. Tahtasız ise yakın ve sıcak ilgisi, konukseverliği nedeniyle Erhan Kılıç’a teşekkür etti.

CHP heyeti dana sonra İzmir Karşıyaka Belediyesi’ni ziyaret etti. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı ziyaret ederek, bir süre sohbet eden heyet CHP’li Mecitözü Belediyesi’nin sorun ve talepleri ile ilgili istişare de bulundu. Başkan Tugay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.

CHP heyetinin son ziyareti İzmir Bayraklı Belediyesi oldu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Fidan ile biraraya gelen heyet çeşitli konularda sohbet etti.

Başkan Sandal ve Başkan Yardımcısı Fidan, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.

(Haber Merkezi)