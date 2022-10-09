AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’ün ve bazı parti yetkililerinin katılımı ile yapılan toplantıda CHP Ortaköy Belediye Meclis Üyesi Vehbi Özdemircan’ın istifa ederek AKP’ye katıldığı bildirilmiş ve rozet takma töreni yapılmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Bu şahıs, 12.05.2019 tarihinde partimize üye olmuş, 21.05.2020 tarihinde e - devletten istifa etmiştir.

Belediye seçimlerinde partimize üye olan bu şahıs, 1 yıl sonra partimizden istifa etmiştir. Partimizle 2 yıldır hiç bir bağı olmayan bu kişiye sanki CHP belediye meclis üyesi imiş gibi rozet takmışlar.

Adı geçen şahıs, 2019 yılında başka bir siyasi partinin ilçe başkanı iken istifa ederek partimizden belediye meclis üyesi olmuş, 2020 yılında istifa ederek başka bir siyasi partiye geçmiştir.

Bu kişiyi CHP’den istifa etti olarak göstermek kocaman bir yalandır.

Ne yapsanız da artık tükeniyor her geçen gün eriyorsunuz” dedi.

Tahtasız, Vehbi Özdemircan’ın CHP ile 2 yıldır hiç bir bağı olmadığına dair belgeyi de kanıt olarak sundu.