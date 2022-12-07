CHP İl Başkanlığı koordinesinde seçim güvenliği ile ilgili çalışmalarını sıklaştıran ve ilçelerde CHP örgütlerinin durumunu yerinde incelemek için harekete geçen İl Başkan Yardımcıları Er, Arslan ve Bükücü, Ortaköy, Alaca, Osmancık ve Mecitözü’ne ziyaretlerde bulundu.

Er, Arslan ve Bükücü ilk olarak Ortaköy ve Alaca İlçesi’ni ziyaret ederek hem ilçe yönetim toplantısına katıldı hem de parti çalışmalarını değerlendirdi. İlçe Başkanları ile görüşen heyet önümüzde yapılacak olan seçimler için sandık güvenliğini konusunda fikir alışverişinde bulundu.

CHP İl Başkan Yardımcıları Ümit Er, Duran Arslan ve Celal Uysal ise Osmancık ve Mecitözü’ne gitti. Burada İlçe Başkanları Sadık Eker ve Ahmet Bilgin ile görüşen heyet ayrıca Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’ı da makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Belediyenin çalışmaları, sorunları ve ileriye yönelik bazı projeler hakkında bilgiler veren Aylar, ziyaretleri nedeniyle konuk heyete teşekkür etti.



(Uğur GÖRKEM)

