CHP İl Başkan Yardımcıları Ümit Er, Duran Arslan ve Ali Bükücü, Bayat ilçesini ziyaret ederek hem ilçe yönetimi toplantısına katıldı hem de buradaki parti çalışmalarını değerlendirdi. CHP Bayat İlçe Başkanı Metin Hıdır ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile istişarelerde bulunan İl Başkan Yardımcıları Er, Arslan ve Bükücü, önümüzdeki seçimler için sandık güvenliğini görüşerek çalışmalarından dolayı ilçe yönetimini kutladı.

CHP İl Başkan Yardımcıları Ümit Er, Duran Arslan ve Ali Bükücü’nün bir sonraki durağı Uğurludağ oldu,

CHP Uğurludağ İlçe Başkanı Hünkar Akburu ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile istişarelerde bulunan İl Başkan Yardımcıları Er, Arslan ve Bükücü, partililerle çalışmaları değerlendirerek önümüzdeki seçimler için sandık güvenliği konusunda çeşitli uyarılarda da bulundu. Heyet ilçe yönetimini çalışmalarından dolayı kutladı.

CHP İl Başkan Yardımcıları Er, Arslan ve Bükücü ilimiz Kargı İlçesi’ne de ziyarette bulundu. Burada İlçe Başkanı Hakan Çelik ve yönetimi ile görüşerek çalışmaları hakkında bilgiler alan heyet yine seçim güvenliği konusunda değinerek ilçe yönetimini çalışmaları için kutlayarak Çorum’a döndü.



(Uğur GÖRKEM)

