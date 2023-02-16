Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Ümit Er ve beraberindekiler, her zaman her koşulda depremzedelerin yanında olduklarını, sorunların çözülmesi, ihtiyaçların karşılanması noktasında ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını bildirdi.

CHP heyeti, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir’i de makamında ziyaret ederek depremzedelerin durumu, diğer çalışmalar ve sorunlar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette CHP İl Başkanı Ümit Er’e, önceki dönem İl Başkanı ve Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız, İl Başkan Yardımcısı Kenan Sır ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Feza Piroğlu da eşlik etti.

Başhekim Zehir ve hastanede tedavi gören hastalar, yakın ilgi ve duyarlılıkları için CHP heyetine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

