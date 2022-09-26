CHP İl ve Merkez İlçe Kadın Kollarının organizesiyle ev ziyaretleri yapılırken, ziyaretlere katılan İl Başkanı Mehmet Tahtasız, gerek sandık güvenliği, gerekse parti program ve projelerinin vatandaşlara anlatılması noktasında bir dizi çalışmalar yapıldığını, parti içi eğitim programlarının ardından ev ziyaretlerinin başlatıldığını söyledi.

Tahtasız, “sıkılmadık el, girilmedik ev, derdini, talebini dinlemediğimiz kimse kalmayacak. Herkesle konuşacak, kendimizi herkese anlatacağız. Önümüzdeki seçimler millet ittifakının zaferiyle sonuçlanacak. Birlikte başaracağız" dedi.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve kadın kolları üyelerinin katılımı ile düzenlenen ev ziyaretleri oldukça verimli geçerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidara geldikten sonra 2 yıl içerisinde yapacakları mülteci sorunlarını içeren “Sınır Namustur” adlı broşürleri ile aile destekleri sigortası konusundaki vaatlerini içeren broşürlerin de dağıtımı yapıldı.



