Ülke genelinde başlatılan yardım kampanyası, Çorum’da İl Başkanı Ümit Er’in koordinasyonunda yürütülecek.

CHP Genel Merkezi’nden Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın imzaları ile gönderilen yazıda “Yaşadığımız deprem felaketinin açtığı yaraları sarmak için partililerimiz, Türkiye’nin her yerinden il-ilçe başkanlarımızı ve genel merkezimizi arayarak yardım etme taleplerini iletmektedir.

Bu yardımların düzenli bir şekilde yapılabilmesi için tüm örgütlerimiz tarafından yapılacak yardımlar, İl Başkanlarımızın koordinasyonunda parti binamızda toplanacak ve ardından ihtiyaç sahiplerine gönderilecektir” denildi.

CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er, sağlıklı bir koordinasyon sağlanması amacıyla yardım malzemelerinin İl Başkanlığında toplanacağını bildirerek, AFAD ve Valilik ile irtibat halinde olacaklarını bildirdi.

Deprem bölgesine yardımcı olmak isteyenler CHP İl Başkanlığı ile irtibata geçebilecek.

İhtiyaç duyulan malzemeler ise şu şekilde sıralandı:

Çadır içi soba ,uyku tulumu (yetişkin / çocuk), uzay battaniye, cep ısıtıcı, sentetik içlik (bebek / çocuk), eldiven, atkı, bere, çorap (bebek / çocuk / yetişkin), polar battaniye, polar ara katman, kışlık bot, kışlık mont (yetişkin / çocuk), bebek bezi, mama, biberon, hijyenik ped, ıslak mendil, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, havlu kağıt, havlu, el feneri, kalem pil, kibrit, kullanılmamış kıyafetler (yetişkin / çocuk). (Haber Merkezi)

