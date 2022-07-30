Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve Çorum Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mecitözülü hemşehrimiz Şevket Meriç’i ziyaret etti.

CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindeki heyet, hemşehrimiz Şevket Meriç ile bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında Mecitözü İlçesinin temel sorunları ve talepleri ele alındı. Meriç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.

(Haber Merkezi)