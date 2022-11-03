20 milyon 687 bin TL’lik özel kalem bütçesinin 7 müdürlüğün bütçesinden daha büyük olduğuna da dikkat çeken CHP Belediye Meclisi Üyesi Nazik Bulut; sadece başkana ait temsil ve ağırlama giderlerin için 8 milyon lira ayrıldığını, geçtiğimiz 20 yılda Çorum’u hep iktidar belediyesinin yönettiğini ancak hala şehre ait bir nazım imar planının bulunmadığını dile getirdi.

Ülkemizin derin bir ekonomik krizden geçtiğini hatırlatan Bulut, “Bu kriz sebebiyle şehrimizin ihtiyaçlarındaki öncelik sırası değişmiştir. Daha içinde bulunduğumuz 2022 yılının sonunu bile göremez haldeyken fiyat istikrarının olmadığı ve tedarik sorunlarının başladığı bir ortamda devlet kurumları, yerel yönetimler, ihale yapmalarına rağmen iş yaptıracak şirket bulamaz hale gelmişlerdir.

Her geçen gün derinleşen ekonomik krizle beraber dezavantajlı gruplar içinde yer alan çocuklar, yaşlılar, dar gelirli aileler, iş yapamayan esnaflar daha çok gün yüzüne çıkmışlardır. Vatandaşın önceliği geçim sıkıntısıdır. Bütün bu olumsuzluklar, esnafımızı, vatandaşımızı kamuya olan borçlarını ödememeye zorlamaktadır.

Bu durum doğrudan öz gelirlerimiz olan vergi gelirlerindeki tahsilat oranını giderek azaltmaktadır. Böyle bir ortamda Çorum Belediyesi olarak 2023 yılı bütçemizi 2022 yılının ek bütçesinden önceki bütçeye oranlarsak % 152 artırarak 2 milyar 23 milyon TL ye çıkarılmıştır. 2023 yılı bütçemizin yapılan ek bütçeyle beraber toplam 2022 yılı bütçesine oranı %60’dır.

Çorum’un nüfusu mu arttı? Hayır. Öz gelirlerimiz mi arttı? Hayır. Turizm gelirlerimiz mi arttı? Hayır. Tek artan bir şey var durmaksızın büyüyen; enflasyon” dedi.

“2023 BÜTÇESİ SEÇİM BÜTÇESİDİR”

2023 Bütçesi’nin seçim bütçesi olduğunu ifade eden Bulut, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu bütçe reel ortamdan uzak bazı harcama kalemlerinin şişirildiği israf bütçesidir.

Bu bütçe halkımıza ait kaynakların heba edildiği arsa satma bütçesidir. Bu dönem bu konuda encümene çok iş düşecek. Belki de evlerinize dahi gidemeyeceksiniz arsa ihaleleri yüzünden. Şimdiden kolay gelsin hepinize. Bu bütçe bazı ödeneklerin artırılmasıyla yapılan bir seçim bütçesidir. Özel Kalem Müdürlüğü’nün giderlerinde bile %110’luk bir artış söz konusudur. 20 milyon 687 bin TL’lik özel kalem bütçesi 7 tane müdürlüğün toplam bütçesinden daha büyük.”

“HÂLÂ BU ŞEHİRE AİT BİR NAZIR İMAR PLANI YOK”

CHP Grubu adına eleştirilerine devam eden Bulut, sadece Başkan’a ait temsil ve ağırlama giderlerinin 8 milyon TL’ye çıkarıldığının altını çizdi.

Geçtiğimiz son 20 yıla bakıldığında Çorum’u hep iktidar belediyesi yönettiğini vurgulayan Bulut, şunları söyledi:

“20 yıl bir şehri planlamak için oldukça ciddi ve uzun bir süreçtir. Şehrimizi yönetenler Çorum’un geleceğini planlamadan öyle bir uzak noktada olmalılar ki hala bu şehre ait bir Nazım İmar planı yok. Yerel yönetimler kentin en az 50 yıllık, 100 yıllık gelişim planlarını yaparak, halkımızın, müteahhitlerin ileride karşılaşabilecekleri sorunları çözecek yol ve yöntemler üretmelidirler. Çorum’un bir şehir kimliği, bir imar planı henüz oluşturulamamıştır. Göreve geldiğimizden bu güne kadar yamalı bohça gibi gerekli gereksiz imar konularını meclisçe çözmeye çalışıyoruz. Bu ilde şehir plancıları, kentsel tasarımcılar, peyzaj mimarları, arkeologlar, resterasyon uzmanları, sanat tarihçileri, bir arada istişare ve uyum içinde neden çalışamıyorlar. Neden ortak bir eser ortaya koyamıyorlar. Sayın Başkanın 5 yıllık stratejik plana koymuş olduğu Nazım İmar Planı 2021 yılının Aralık ayında İller Bankası üzerinden ihale edilmiş olup yaklaşık bedeli 1. 500.000 olan ihale 16 bin TL’ye bir Ankara firmasında kalmış ve daha sonra yapılan bu ihale aşırı düşük olması sebebiyle 2022 Ocak ayında meclis tarafından iptal edilmiştir. Bu önemli konuyu vurguladıktan sonra bütçe içerisinde önemli yere sahip olan gider kalemlerine göz atacak olursak personel giderleri 548 milyon, elektrik giderlerimiz 103 milyon (mahsuplaşma yaptıktan sonra), Akaryakıt ve yağ giderlerimiz 90 milyon, doğalgaz giderleri 20 milyon, gelir ve gideri dengelemek için finansman bütçesine bakarsak 190 milyon borçlanma öngörülmüştür. Faiz Giderleri 38 milyon 500 bin TL’dir. Gider bütçemizin %76’sı performans programında tanımlanan yatırımlar faaliyetlerden oluşmaktadır. Gelir ve gider bütçesi arasındaki denklik her yıl olduğu gibi 2023 yılında da gelenekselleşen 537 milyonluk arsa satışı ve 96 milyon öngörülen finansman bütçesiyle sağlanmıştır.

Gelir bütçesinde öz gelirlerimiz içerisinde yer alan vergi gelirleri ve Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerimiz toplam 259 milyon 445 bin TL, Öz gelirlerimizin yüzde yüzünü bile tahsil etmiş olsak öz gelirlerimiz personel giderlerimizin sadece yarısını karşılayabiliyor.

( Vergi gelirleri 97783,00 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 161 662 000 TL)

Peki buradan yönetime soruyorum: Arsa satışında hedeflediğiniz rakama ulaşamazsanız hangi yatırımlardan vazgeçeceksiniz?

Diyelim ki; finansman bütçesine koyduğunuz borçlanma giderini yapmadınız hangi hizmetleri aksatacaksınız? Hangi yatırımları yarım bırakacaksınız?

Göreve geldiğinizden beri faaliyete geçiremediğiniz Belediye Hizmet binasından ders almadınız mı?

1 Ağustos 2022 yılında yapımı tamamlanacak olan Bedesten Projesi’nden ders almadık mı? Hala macera peşinde koşuyoruz.

Bedesten binasının açılışını yapacak yerde 2023 yılında hala 15 milyon ödenek ayırıyoruz bu proje için. Temennimiz odur ki 2023 yılı sonuna kadar bitirmeyi vadettiğiniz yatırımlar gerçekleşir ve yarıda kalmaz.

Performans programını incelerken halktan bize gelen geri bildirimlere bakarsak; Ruhsatlandırma ile ilgili şikayetler önceki yıllara göre artış göstermiş.

Yine sokak hayvanlarıyla ilgili şikayetlerde artış gözleniyor.

Ulaşımla ilgili halkın şikayetleri artmış, kaçak binalarla ilgili şikayetler artmış, en önemlisi yol ve kaldırımlarla ilgili 2021 yılında 16 adet şikayet varken 2022’de 688 kişiden şikayet gelmiş. Yol ve kaldırımlarla ilgili şikâyetler oransal olarak 45 kat artmış.

Belediye yönetimi bütçe tasarısı hazırlarken, bu sorunları ne kadar dikkate alıyor? Artan bu şikâyetlerle ilgili bütçede hangi hizmet ve faaliyetlerde iyileştirme yapıldı? Halkımızın bilgilendirilmesini istiyoruz”.

“GİDERLERİ AZALTIN, TASARRUF SAĞLAYIN”

CHP Meclis Grubu olarak Belediye yönetimine önerilerini de sıralayan Bulut, “2023 yılında yapacağınız hizmet ve yatırımlar için her bir kaleme ayırdığınız ödeneklere harcadığınız zaman kadar; bu giderleri nasıl azaltırız, nasıl tasarruf sağlarız, acil ve önceliği olmayan hangi yatırımdan vazgeçeriz, yapılan hizmeti aksatmadan asgari düzeyde bu işi kaç personelle yaparız ve en az kaynakla maksimum düzeyde nasıl bir memnuniyet sağlarız üzerine de kafa yormalısınız. 2021 yılı denetim raporunu hazırlarken komisyon üyeleri olarak gördüğümüz lüzum üzerine bir enerji yönetim ve denetim birimi oluşturulması kanaatine varmış ve yönetime bu konuda öneride bulunmuştuk. Umarım dikkate alınır.”

(Nurdan AKBAŞ)