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Eren Erdem, düzenlediği basın toplantısında Cumhur İttifakı mensubu milletvekilleri tarafından tehdit edilen ve hedef gösterilen gazetecilere destek verdi. Erdem, 81 ilde CHP uhdesinde 'Basın Özgürlüğü Ofisi' kurulacağını açıkladı.

Eren Erdem, tüm illerdeki gazeteci ve hukukçuların ofislere katılabileceklerini de söyledi.

CHP'li Erdem, söz konusu ofislerin üstleneceği görevi 6 maddede anlattı:

“1 - Tüm gazeteci davalarına şartsız hukuki destek vereceğiz.

2 - Tüm yargılamaları izleyeceğiz, tarafı olduğumuz her platformda raporlarımızı sunacağız.

3 - TBMM uhdesinde, tüm bu yargılamaların gündemde olmasını sağlayacağız.

4 - Gazetecilere yönelik baskılara karşı aktif bir mücadele başlatacağız.

5 - Çalışan gazetecilerin haklarını gözeteceğiz.

6 - TBMM çatısı altında, basın kanunun gazetecilerin talepleri doğrultusunda düzenlenmesi adına ciddi bir çalışmayı ofisimiz aracılığıyla hayata geçireceğiz”

Eren Erdem, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Siyasi cinayetlerin perde arkasını aydınlatmak maksadıyla gazetecilik yapan Tolga Şardan, Alican Uludağ; tarikatlarla ilgili araştırmaları sebebiyle Bilal Güldem, yolsuzlukları araştıran Seyhan Avşar, Merdan Yanardağ, Ayşenur Arslan ve daha niceleri. Gazeteciliğin onurunu ve şahsiyetini koruma adına gazetecilikte ısrar mücadelelerinde asla yalnız değillerdir. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve daima yanlarındayız”