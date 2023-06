Aydın Köyü’nde gece saatlerinde Sadık Ediz’e ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler evin her tarafını sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye araçları sevk edildi. İtfaiyenin ve köy halkının çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Her hangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının ardından beraberinde Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker ile birlikte Aydın Köyü’nü ziyaret eden CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, yangınzede ailenin her zaman ve her koşulda yanında olacaklarını vurguladı. Tahtasız, yaraların sarılması, mağduriyetin giderilmesi noktasında ellerinden gelen çabayı göstereceklerinin altını çizdi.

Tahtasız, Ediz ailesine ve köy halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Allah daha büyük felaketlerden korusun” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)