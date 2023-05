CHP İl ve Merkez İlçe Gençlik Kolları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yılında akşam saat 18.00 – 20.00 arasında Atatürk Anıtı’nda saygı nöbeti tuttu. Nöbete; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özdel, partililer ve gençlik kolları üyeleri destek verdi.

Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, "Yaktığın ışık, Türk gençliği var oldukça sönmeyecek! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan ilerleyeceğiz" dedi.

Onur Topkül, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Büyük Önder’imizin aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni, yeni nesillere aktararak yaşatmak ortak sorumluluğumuzdur. Lâik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, aydınlık Türkiye’nin simgesi, büyük devrimci ve düşünce insanı yüce önder Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84. yılında, bir kez daha saygıyla anıyor, emanetlerini, ilkelerini koruyacağımıza ve daima ileri götüreceğimize söz veriyoruz.

Ömrünü ulusumuzun bağımsızlığına adayan, milleti ile birlikte başlattığı kurtuluş mücadelesinde büyük bir zafer kazanarak ulusumuzun kötüye giden yazgısını değiştiren, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayatını adadığı Türk milleti için gerçekleştirdiği devrimlerle bizlere çağdaş bir devlet ve cumhuriyet armağan eden, yaşadığı çağa damgasını vuran bir önderdir.

Türk Milleti de Atatürk’ü her zaman gönlünde yaşatacak, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeye devam edecektir. Büyük Önderimizin aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni, yeni nesillere aktararak yaşatmak ortak sorumluluğumuzdur.

Ey Büyük Atatürk; Elbette ‘Seni görmek demek mutlaka yüzünü görmek değildir.’ Sen; kanla, irfanla kurduğun Cumhuriyet’te, her karışında ecdadımızın ayak izleri olan bu kutsal vatan toprağında, hür nefesi doya doya aldığımız bu cennet vatan da, gururla baktığımız geçmişimizde, umut tomurcuklarını ektiğimiz geleceğimizdesin. Sen, eserlerini bir an olsun çekinmeden emanet ettiğin Türk gençliğisin. Her baktığımız yerde sen varsın. İyi ki varsın ve var olmaya devam edeceksin. Lâik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, aydınlık Türkiye’nin simgesi, büyük devrimci ve düşünce insanı yüce önder Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84. yılında, bir kez daha saygıyla anıyor, emanetlerini, ilkelerini koruyacağımıza ve daima ileri götüreceğimize söz veriyoruz.”

(Volkan SINAYUÇ)