Parti binası önü Gazi Caddesi üzerinde vatandaşlara aşure ikram eden CHP’li yöneticiler, Muharrem ayında tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

Aşure dağıtımına İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanım Ergül, önceki dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ve bazı partililer katıldı.

(Samet YILMAZ)

