Edinilen bilgiye göre; kazan bölümünde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle bina bahçesinde bulunan hammadde bölümüne sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı. Fabrika yetkililerinden Volkan Akça ile bir süre görüşen İl Başkanı Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Tokgöz, “Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun” diyerek yaraların kısa sürede sarılması noktasında Akça ailesinin yanında olduklarını dile getirdiler.

Volkan Akça ise en büyük teselli kaynağının herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması olduğunu ifade ederek, Tahtasız ve Tokgöz’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



(Bülent USLU)

