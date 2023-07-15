CHP’de üye bazlı mahalle delege seçimleri Yavruturna Mahallesi ile başladı.

Bugün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Yavruturna Mahallesi 2. Mürsel Sokak No:10/A adresinde Yavruturna Mahallesi’ne kayıtlı üyeler tarafından 16 delegenin seçimi yapıldı.

347 parti üyesinin oy kullandığı seçimde sarı liste 164, mavi liste 93, beyaz liste ise 71 oy aldı. 19 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçilen delege isimleri şöyle:

Metin Kaşar, Feridun Ayvazoğlu, Firdevs Yalçın, Mithat Yücel, Mahmut Bayatlı, Haydar Keçeci, Seçil Köse, Yeter Solmaz, Satılmış Bolat, İsmail Ünsal, Bingül Topaktaş, Mahmut Ayvazoğlu, Oğuz Çoban, Tayfun Can Topaktaş, Ebru Toktaş ve Uysal Bekar.

Yarın 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Kale Mahallesi’nin delege seçimi yapılacak. 36 delegenin belirleneceği Kale Mahallesi delege seçimleri Sıla Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.