Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve İlçe örgütleri, olası bir seçime hazırlık çalışmaları kapsamında parti içi eğitim çalışmalarına ağırlık veriyor. Parti binasında ilçe başkanlarına yönelik üye temel siyasi eğitimi verildi.

CHP Bölge Eğitim Koordinatörü Nazik Bulut, eğitmenler Aslan Kaya, Emine Özten ve Burak Özten tarafından verilen eğitim programına; İl Başkan Yardımcısı Ümit Er, İl ve Merkez İlçe temsilcileri ile Alaca, Ortaköy, Bayat, Uğurludağ, Mecitözü, Oğuzlar, Sungurlu, İskilip İlçe başkanları katıldı.(Uğur GÖRKEM)

