CHP’de devam eden kongre süreci ile ilgili bilgiler veren Ulaş Tokgöz, tüm partilileri listelerde isimlerini kontrol etmeleri amacıyla 25 Haziran Çarşamba gününe kadar parti binalarına beklediklerini dile getirdi.

Gülden Kolukısa’dan Yolyapar’ın karikatürü Gülden Kolukısa’dan Yolyapar’ın karikatürü

3 Temmuz 2023 tarihinde ilçe delege seçimleri ile başlayacak olan kongre takvimine göre, delege seçimlerinin 30 Temmuz'da sona ereceğini ifade eden Tokgöz, daha sonra 5 Ağustos-10 Eylül 2023 tarihleri arasında ilçe kongrelerinin yapılacağını, 16 Eylül-15 Ekim 2023 tarihleri arasında ise il kongrelerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Ulaş Tokgöz ayrıca, kongre sürecinin ise CHP’ye yakışır, demokrasi şöleninde geçmesi temennisinde bulundu.