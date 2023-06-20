CHP’de devam eden kongre süreci ile ilgili bilgiler veren Ulaş Tokgöz, tüm partilileri listelerde isimlerini kontrol etmeleri amacıyla 25 Haziran Çarşamba gününe kadar parti binalarına beklediklerini dile getirdi.

3 Temmuz 2023 tarihinde ilçe delege seçimleri ile başlayacak olan kongre takvimine göre, delege seçimlerinin 30 Temmuz'da sona ereceğini ifade eden Tokgöz, daha sonra 5 Ağustos-10 Eylül 2023 tarihleri arasında ilçe kongrelerinin yapılacağını, 16 Eylül-15 Ekim 2023 tarihleri arasında ise il kongrelerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Ulaş Tokgöz ayrıca, kongre sürecinin ise CHP’ye yakışır, demokrasi şöleninde geçmesi temennisinde bulundu.