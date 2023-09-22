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Mazbatasını aldıktan sonra kısa bir açıklama yapan CHP Merkez İlçe Başkanı Taşar, parti içi demokrasinin vazgeçilmezi olan seçimlerin büyük bir olgunluk içerisinde yapıldığını söyledi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen ve mevcut CHP İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz’ün aday olmadığı kongrede Ulaş Tokgöz’ün desteklediği Kayahan Boztepe ile Dinçer Solmaz’ın desteklediği Av. Utku Ulaş Taşar’ın listeleri yarışmıştı. 361 delegenin oy kullandığı kongrenin kazananı ise Av. Utku Ulaş Taşar olmuştu.

Av. Utku Ulaş Taşar’ın yönetim kurulunda Mahmut Ayvaz, Kıvanç Azman, Zeynep Kübra Barkoç, Seher Bayıral, Ünal Ceylan, Hikmet Çakmak, Adem Dolgun, Mustafa Eker, Hanim Ergül, Leyla Sapancı, Yeter Solmaz, Fikret Can Söner, Sinan Şahin, Barış Tufan, Mehmet Ali Yıldırım, Resul Yiğitoğlu yer almıştı.

Taşar, itiraz süresinin tamamlanmasıyla birlikte Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı.

Mazbata törenine İl Başkanı Ümit Er, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Adayı Av. Dinçer Solmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, eski il başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.