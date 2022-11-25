CHP Zonguldak Milletvekili Av. Ünal Demirtaş ile CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü’nü ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Milletvekilleri Demirtaş ve Ünver’in katılımı ile seçim hazırlıkları, sandık ve öbek çalışması hakkında değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıya; konuk milletvekillerinin yanı sıra; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Sungurlu, Alaca, Mecitözü ilçe başkanları, bilişim ve örgütlerden sorumlu ilçe başkan yardımcıları ile il-ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

